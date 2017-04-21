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Şanlıurfa Suruç'ta emniyet müdürlüğüne bombalı saldırı girişimi

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde, Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla saldırı düzenlemek isteyen terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi.

  • DHA
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Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomla yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi. Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. Açılan ateşte araçtaki terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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