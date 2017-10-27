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Şanlıurfa'da 250 polisle dev operasyon

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17 kişi gözaltına alınırken, 2'si kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri koordinesinde 250 polisin katılımıyla kent genelinde aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 1 kişi ile çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 2'si kurusıkı 3 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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