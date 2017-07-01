Şanlıurfa'da 3 Suriyeli boğuldu
Şanlıurfa'da sıcak havada serinlemek isteyen 3 Suriyeli Şanlıurfa Birecik'te Fırat Nehri'ne girdiler ancak boğuldular.
İlçe merkezindeki sahil yolundan nehre giren 3 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü sualtı ekipleri, arama çalışması başlattı.
3'Ü DE BOĞULDU
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sudan çıkarılan Suriye uyruklu 3 kişinin cesetleri, otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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