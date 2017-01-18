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Şanlıurfa'da DEAŞ'lı terörist canlı bomba malzemeleriyle yakalandı

Şanlıurfa terörle mücadele şube müdürlüğü DEAŞ terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda Abud Mahho isimli DEAŞ mensubunu gözaltına aldı.

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  • Lütfü Kaplan
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Yapılan sorgusu neticesi ilimiz Akçakale'de Suriye sınırında cuval içerisinde gömülmüş halde:
 
3 adet el bombası fünye grubu 
6 adet elektrikli hale çevrilmiş kapsül 
3 adet basma tip anahtar sistemi 
3560 gr rdx tmt karışımı ana patlayıcı 
 
Ele gecirildi .Gözaltındaki örgüt mensubunun DEAŞ adına kuryelik ve malzeme aktarımı yaptığı ve ele geçen malzemeler incelendiğinde canlı bomba yapımında kullanılan malzemeler olduğu İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te DEAŞ terör örgütünün canlı bomba eylemlerinde kullanılan malzemelerle benzerlik gösterdiği değerlendirilmektedir. Tahkikat cok yönlü olarak devam etmekdedir.

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