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Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 akademisyene gözaltı

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Harran Üniversitesinde (HRÜ) görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında dekan yardımcısı ve öğretim görevlilerinin de olduğu 9 akademisyen gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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