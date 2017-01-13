Şanlıurfa'da FETÖ/PDY soruşturmasında 9 akademisyene gözaltı
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Harran Üniversitesinde (HRÜ) görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte bazı adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında dekan yardımcısı ve öğretim görevlilerinin de olduğu 9 akademisyen gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.