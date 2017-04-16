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Şanlıurfa’da kız alma kavgası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kız alıp-verme nedeniyle Çağında ve Beyazçiçek aileleri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Ayvanat mahallesinde yaşayan aileler arasında kız alıp-verme meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra tartışmaya dönüşen kavgada birbirlerine taş ve sopalarla saldıran aileler bireylerini, olay yerine polis ekipleri ayırdı.

Kavgada yaralanan Sinan Beyazçiçek, Hasan Beyazçiçek, Abbas Çağında ile İbrahim Büyük aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı saatlerde şehir merkezindeki kavgayı haber alan tarafların köydeki yakınlarının kavgasında ise Mustafa Çağında, Orhan Çağında, Hüseyin Çağında ile Ali Çapadan yaralandı. Köydeki yaralılar 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Tarafların yeniden kavga etmesini önlemek amacıyla polis hastanede önlem alırken, jandarmanın da köyde geniş güvenlik önlemi aldığı bildirildi.

Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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