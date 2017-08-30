Şanlıurfa´da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a hakaret ettiği belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3'ü kurusıkıdan çevrilmiş 6 ruhsatsız tabanca, 126 mermi, bomba yapımında kullanılacağı değerlendirilen demir bilyeler, ciltlenmiş halde FETÖ yayını dergiler, Abdullah Öcalan posterleri, PKK/ YPG üniforması ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Ele geçirilen silahların kriminal incelemeye alındığı belirtildi. Eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.