Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şanlıurfa´da terör operasyonu: 17 gözaltı

Şanlıurfa'da, polisin terör örgütü DEAŞ, El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine takibe aldı. Polis, takibinin ardından terör örgütleriyle irtibat ve ilişkili olan kişilere savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katılımıyla çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bayrak, uzun namlulu tüfek, tabanca ve mermiler ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem kabiliyetlerinin önlenmesine yönelik olduğu kaydedildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakan Soylu konuşurken arkasında duran asker bayıldı

Bakan Soylu konuşurken arkasında duran asker bayıldı

NASA kendini bileyen bıçak yaptı

NASA kendini bileyen bıçak yaptı

DEAŞ’tan temizlenen Musul’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

DEAŞ’tan temizlenen Musul’da çok sayıda mühimmat ele geçirildi

25 maddede referandumda neden 'evet'

25 maddede referandumda neden 'evet'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA