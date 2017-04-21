Şanlıurfa'da terör saldırısı: Terörist ölü ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi, olayda saldırgan ölü ele geçirildi.
- AA
Alınan ilk bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında bombalı araçla saldırı düzenlendi. Olayda saldırgan ölü olarak ele geçirildi.
Can kaybının yaşanmadığı saldırı sonrası bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.
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