Saraçoğlu mahallesi geçmişin izleri korunarak yeniden canlandırılıyor

Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili projeye dair bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığı T.C. Maliye Bakanlığı’nda düzenlenen 20 Mart 2018, Salı günkü basın toplantısına T.C Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna, Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Sayın Murat Kurum katıldı.

Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olma özelliğine sahip, milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi geçmişine uygun olarak geleneksel Türk evi temasının yansımalarını göreceğimiz, tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılarını ve yarım asrı aşan ağaçlarını koruyarak özgün yaşantısını gelecek nesillere taşınıyor.

Maliye Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın değerli katkıları ile Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve Çankaya Belediyemizin de destekleriyle Emlak Konut GYO Saraçoğlu Mahallesi’ni özüne sadık kalarak bölge ihtiyaçlarına da karşılık verecek şekilde Ankara halkına yeniden sunuyor.

Saraçoğlu Mahallesi ile ilgili projeye dair bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığı T.C. Maliye Bakanlığı’nda düzenlenen 20 Mart 2018, Salı günkü basın toplantısına T.C Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna, Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alper TaşdelenveEmlak Konut GYO Genel Müdürü Sayın Murat Kurum katıldı.

Saraçoğlu Mahallesi geçmişten geleceğe korunarak taşınacak

Basın toplantısında Saraçoğlu Mahallesi projesi için görüşlerini belirten T.C Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal, geçmişten geleceğe taşımak istediğimiz Saraçoğlu projesi için geçtiğimiz yıl 7 Mart’ta Bakanlar Kurulu kararı yayınlanmıştı. Geçen bir yıllık bu süre zarında proje üzerinde büyük bir titizlikle çalışıldı. Burası bir sit alanı, korunarak geleceğe taşınacak. Tek bir tuğlası yerinden kalkmayacak. Yeşil alanları ve ağaçları korunacak. 1940’lı yıllarda bu projeye Emlak Bank imza atmıştı. Bugün ise Emlak Konut GYO üstleniyor. Emlak Konut, bu projeye sosyal sorumluluk projesi olarak baktı, millet borcu olarak baktı ve çok çalıştı. Önümüzdeki dönemde ilgili firmalar, tüm hususlara dikkat ederek projeyi inşa edecek. Ankara’nın yoğunluğu ve koşuşturması içerisinde yaklaşık 120.000 metrekarelik alanda çınar ve kestane ağaçlarıyla çevrelenmiş doğal klima etkisiyle yemyeşil dokusuyla ön plana çıkmaktadır. İçerisinde 435 lojmanın yanı sıra 250 adet de tescilli anıt ağaç bulunmaktadır.

Sayın genel müdürümüzden süreci yakınan takip ettik. Emlak Konut projenin her bir detayını hassasiyetle çalıştı. Son 1 yıldır tüm sosyal kesimlerin görüşlerini dikkate alarak bu projeyi hazırladı. Bu çalışmalarından ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Eskiden Saraçoğlu Mahallesi dendiğinde akla kamu lojmanları gelirdi. Cumhuriyet tarihine tanıklık etmiş bir alan. Bu anıları unutmadan onlara değer vererek projenin etrafındaki duvarları kaldıracağız ve Ankara’yı Saraçoğlu ile buluşturacağız. Gece gündüz yaşayan yemyeşil bir alanı halkımıza sunacağız.

Saraçoğlu Mahallesi 3 kattan yüksek olmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş, şehirler büyük bir nüfus baskısı altında. Dünyanın tüm büyükşehirlerinde bu durum aynı. Büyükşehirlerin sorunları daha da karmaşık hale geliyor. Ayrıca şehirlerde rant baskısı ortaya çıkıyor. Saracoğlu Mahallesi projesinde de böyle bir endişe vardı, tarihi yapılar heba edilecek mi endişesi vardı, ortaya çıkan proje tüm endişeleri ortadan kaldırdı.

Yüzde 44,12’si sosyal donatı, Yüzde 55,88 turizm kültür konut ve ticaret alanı olarak ayrıldı. Neredeyse yarısı turizm alanı olarak projelendirildi. 3 kattan daha fazla yükseklik olmayacak projedeki, ağaçlar da korunuyor. Saraçoğlu Mahallesi; müzesi, alışveriş, konutları, turizm alanları, sosyal donatı alanlarıyla Ankara halkının hizmetinde olacak. İstanbul, Ankara’nın şehir rantları baskısı altında ezilmemesi için çalışıyoruz. Bunun için önlemler alıyoruz. Şehirlerimizin bütün değerlerine sahip çıkacağız, daha da güzelleştirerek yaşanabilirliğini artıracağız.

Saraçoğlu Mahallesi’ni ayağa kaldırıyoruz

Saraçoğlu Mahallesi basın toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim alanlarından birisi. 2000’li yılların başına kadar tarihi eserleri yok etmeyi amaç bilenler oldu. Zamanında ticaret yapacağız diye tarihi eserleri yok etmişiz. Mimar Sinan’ın güzelim hamamını yol açacağız diye belediyelerimiz kendileri yıkmış. Tarihi Kentler Birliği başkanlığım sırasında tarihi eserleri korunması ve içine fonksiyonlar eklenmesi adına kurduğumuz birliklerle belediyeleri eğitmeye çalıştık. Eskiden tarihi eserleri kalıntı gibi gören belediyeler, artık bu eserleri korumanın ve içine fonksiyon yükleme peşinde. Keşke bu 80-100 sene öncesinden devam eden bir anlayış olsaydı.

Saracoğlu Mahallesi de bu doğrultuda ortaya çıkmış bir proje. Buradaki tüm binaların, ağaçların korunduğu bir projeyi sunuyoruz. Bu noktada Saraçoğlu Mahallesi’ni ayağa kaldırıyoruz. Bugün itibariyle Ankara’da yeni bir yaşam merkezi ortaya çıkıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna ise “Saraçoğlu Mahallesi projesiyle Ankara için çok önemli, kalbinde yer alan bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyle birlikte Keçiören metrosunun Kızılay’a gelişiyle birlikte dolmuş durakları yer altına alınacak. Bu doğrultuda bölgedeki sıkıntıyı ortadan kaldırmış olacağız. Zırhlı birliklere taşınacak olan Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlığı’nın müze olarak yapılmasını istiyoruz.” dedi.

Çok katlı binalar yapılmayacak, aslına uygun olarak yenilenecek

Saraçoğlu Mahallesi’nin Çankaya için özlemini duydukları bir proje olduğunu söyleyen Çankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen, koruma altında olan tescilli binaların olduğu bir bölge olan Saraçoğlu Mahallesi’nin erken Cumhuriyet döneminin en önemli mimari eserlerinden birisi olduğunu söyledi. Taşdelen, “Bu projeyle Kızılay eski albenisini de kazanacak ve Ankara’nın merkezi olacak. Bütün tescilli yapıların korunması çok önemli, geçmişe sahip çıkmak demek. Bir dönem buranın yıkılıp çok katlı binaların yapılacağı konuşuluyordu ancak bugün burası korunuyor ve aslına uygun olarak yenileniyor.” dedi.

Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün yaşantısını gelecek nesillere taşıyoruz

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum: “Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olma özelliğine sahip, milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi’ni geçmişine uygun olarak geleneksel Türk evi temasının yansımalarını göreceğimiz, tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılarını ve yarım asrı aşan ağaçlarını koruyarak özgün yaşantısını gelecek nesillere taşımanın heyecanını yaşıyoruz.

Saraçoğlu Mahallesi, 1940’lı yıllarda milli mimarlık anlayışının örneklerinden biri olarak Türkiye’nin ilk toplu konut ve örnek şehir projesi olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Emlak Konut’un da kuruluş amaçlarından biri olan planlı şehircilik anlayışına uygun projeler geliştirme vizyonu ile örtüşmesi de hoş bir rastlantı olarak dikkati çekmektedir. Bu çerçevede Emlak Bank’ın 72 yıl önce üstlendiği bu görevin bugün Emlak Konut tarafından hayata geçiriliyor olması da bu mirasa sahip çıkmamız adına ayrı bir manevi değere de sahiptir.

Saraçoğlu’nun geçmişte Ankara’nın kalbinde Türkiye’yi ilgilendiren pek çok sürece şahitlik ettiğini, bölgede yaşayan insanların acısıyla-tatlısıyla, sevinciyle, hüznüyle duygularını paylaştıkları bir aile ortamı olduğunun farkındayız. Gündüzleri çocuk seslerinin yankılandığı, gece ışıklarının aydınlattığı yaşam alanlarını, tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapılarını ve yarım asrı aşan ağaçlarını koruyarak, Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün yaşantısını gelecek nesillere taşıyoruz.

Saraçoğlu Mahallesinde Emlak Konut GYO’nun geliştireceği proje ile geçmişin izleri ve ağaçlar korunarak, kamusal alan olarak kullanılması, bölgenin canlanıp cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu kamusal alan tüm Ankaralıların hizmetine sunulacak bir kültür ve yaşam merkezi haline gelecek, sosyal hayatı kolaylaştıracaktır.

Ankara için böylesine büyük bir öneme sahip projemizin ihalesinin ilk oturumunu da 19 Nisan’da yapmayı planlıyoruz. dedi.

Geleneksel Türk Evi kurgusuyla yeniden hayat buluyor…

Ankara’nın yoğun gündemi ve karmaşası içerisinde yaklaşık 120.000metrekarelik alanda çınar ve kestane ağaçlarıyla çevrelenmiş doğal klima etkisiyle yemyeşil dokusuyla ön plana çıkan Saraçoğlu Mahallesi tüm bu özelliklerine rağmen, günümüzde kullanılamayan atıl alanlar olarak varlığını sürdürüyor.

İçerisinde 435 lojmanın yanı sıra 250 tescilli anıt ağaç, okul, kütüphane, dükkânlar ve açık alanları barındıran Saraçoğlu Mahallesi, Kültür Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 14.04.1979 günlü A-1610 sayılı kararı ile 1.Derece Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Geleneksel Türk Evi kurgusuyla 1940’lı yıllarda Emlak Bank tarafından ülkemizinilk toplu konut uygulamalarından biri olarak ön plana çıkan Saraçoğlu Mahallesi, Emlak Konut ile özüne sadık kalınarak yeniden eski görkemine kavuşuyor.