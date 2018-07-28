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Sarıgöl’de samanlık yangını

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bir evin samanlık olarak ayrılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahmetağa Mahallesi'nde Tunay-Sevilay Özmut çiftine ait evin samanlık bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı samanlıktan hayvanlarını çıkaran Özmut çifti durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybının olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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