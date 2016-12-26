Sarıkamış'ta 90 bin şehit için eksi 20’de saygı nöbeti tuttular

KAÜ Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu’nca düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Ural, Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Başbakanlık Müşaviri Doç. Dr. Kudret Bülbül, Yrd. Doç. DR. Mehmet Levent Yılmaz, öğretim üyeleri, öğrenciler, STK’lar ve vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, şehitler için dua edildi, Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu. Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiği bu süreçte böyle bir etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendireceğine inandığını belirten KAÜ Sarıkamış MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Meryem Aybas, “102 yıl sonra bugün bizlerde, Şanlı Sarıkamış Şühedası’nın torunları olarak sahip olduğumuz milli şuurumuzu daha da ileriye taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında ifade ettiği gibi; ‘Milli mücadele döneminden sonra ülkemizin geçirmekte olduğu bu en zor dönemde canlarını düşmanı hiç eksilmemiş bu cennet vatan için feda eden şanlı ecdadımız şüheda dedelerimizden aldığımız güçle onların izinde bir olup, bütün olup, diri olup Türkiyemizi geleceğe taşıyacağız.’ Bugün burada edeceğimiz dualar, tutacağımız saygı nöbeti, uçuracağımız dilek fenerlerimizle hem şanlı ecdadımızı hayırla yad edeceğiz, hem de yurdumuzda, dünyada kardeşlik ve barış dileyeceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kız ve erkek öğrencilerden oluşan temsili askerler tarafından saygı nöbeti tutuldu. Sarıkamış Şehitliği’nde temsili nöbet tutan askerler nöbet değişimi yaptı. Daha sonra 90 bin asker için 90 tane dilek feneri uçuruldu.