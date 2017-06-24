Sarıyer'de Sahil Güvenlik botunun oluşturduğu dalga balıkçı teknesine kaza yaptırdı: 3 yaralı
Sarıyer'de kıyıya yakın yanaşmaya çalışan balıkçı teknesi, sahil güvenlik botunun oluşturduğu dalga nedeniyle kayalıklara çarptı. Teknede bulunan 3 kişi denize düşerek yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
- İHA
Sarıyer Rumeli Kavağı açıklarında iddiaya göre kıyıya yanaşmaya çalışan balıkçı teknesi, çok yakınından geçen sahil güvenlik botunun oluşturduğu dalga nedeniyle kayalıklara çarptı. Çarpma sonrası arka kısmından hasar gören tekne su almaya başladı. Kazada teknede bulunan 3 kişi denize düşerek yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, görgü şahitleri,teknenin kıyıya yanaştığı sırada sahil güvenlik botunun oluşturduğu dalga nedeniyle teknenin etkilendiği ve kayalıklara çarptığını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.