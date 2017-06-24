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Sarıyer'de Sahil Güvenlik botunun oluşturduğu dalga balıkçı teknesine kaza yaptırdı: 3 yaralı

Sarıyer'de kıyıya yakın yanaşmaya çalışan balıkçı teknesi, sahil güvenlik botunun oluşturduğu dalga nedeniyle kayalıklara çarptı. Teknede bulunan 3 kişi denize düşerek yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Sarıyer Rumeli Kavağı açıklarında iddiaya göre  kıyıya yanaşmaya çalışan balıkçı teknesi, çok yakınından geçen  sahil güvenlik botunun oluşturduğu dalga nedeniyle kayalıklara  çarptı. Çarpma sonrası arka kısmından hasar gören tekne su almaya başladı. Kazada teknede bulunan 3 kişi denize düşerek yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, görgü şahitleri,teknenin kıyıya yanaştığı sırada sahil güvenlik botunun oluşturduğu dalga nedeniyle teknenin etkilendiği ve kayalıklara çarptığını söyledi. 
 

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