Seçim tarihi öne alınacak mı? AK Parti Seçim İşleri Başkanı yanıtladı

Sorgun, AK Parti'deki kongre süreci, yerel seçim tarihinin öne alınacağı iddiaları gibi gündemdeki tartışmalarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

KONGRE SÜRECİ

AK Parti’de istifa eden il başkanlarına yenileri eklenecek mi? Kongre süreci ne zaman bitecek?

Tüm Türkiye’de belde kongreleri tamamlandı. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. Her hafta sonu ortalama 50’ye yakın ilçemizde kongreler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi yorulan varsa, ayak uyduramayan varsa, yürüyüşünde eksik aksak olan varsa veya kendi şartları uygun olmayan varsa bunlar istifa ediyorlar. Bu gelecek yürüyüşüne uygun ekiplerle yolumuza devam edeceğiz. Biz vefa duyan bir partiyiz. Kuruluşundan bugüne kadar kim hizmet etmişse emeği geçmişse asla vefasızlık etmeyen bir partiyiz. İlçe kongreleri Kasım sonuna kadar tamamlanacak. İl kongrelerimizi de 2018 Şubat sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl sonbaharında da büyük kongremizi yapacağız.

YEREL SEÇİM TARİHİ DEĞİŞİKLİĞİ

Yerel seçim tarihi öne alınacak mı?

AK Parti seçimleri her zaman vaktinde yapmaya özen gösteren bir parti. Bunun bir iki istisnası var. Türkiye’nin iç ve dış şartları bunu gerektirdi. Erken seçim yapmamaya vaktinde seçim yapmaya bugüne kadar kural olarak özen gösterdik. Bu çerçevede şu anda planlanmış anayasal takvim 24 Mart 2019’da yerel seçimler, 3 Kasım 2019’da da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimini yapacağız. Bu ilkesel olarak AK Parti’nin duruşudur. Temenni ederiz ki Türkiye’nin özel şartları içinde bulunduğumuz özel şartları herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Biz AK Parti Seçim işleri birimi olarak hiç seçim olmayacakmış gibi sakin, vakarlı, dingin ama yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklıyız. (Kaynak: Haber7)