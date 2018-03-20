Şehit ailesine icra takibi başlatan belediye özür diledi

ekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Kadir Dadaş, vatani görevini yaptığı Tunceli'de 2012 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Şehit Dadaş, memleketinde gözyaşları arasında toprağa verilirken, o sırada ailesi de mahallede ev yaptırdığını gören vatandaşlar destek olarak binayı tamamladı.

O dönem belde olan Karaağaç'ın Belediye Başkanı MHP'li Özkan Yücel, binaya da oturma ruhsatı verdi. Bir süre sonra şikayet üzerine binada imara aykırılık bulunduğu gerekçesiyle Başkan Yücel hakkında dava açıldı. Davada, şehit ailesine yaklaşık 8 bin TL ceza kesilirken, Başkan Özkan Yücel beraat etti. Yücel, şehit ailesine kesilen para cezasını kendi cebinden ödedi ve dosya kapandı.

DHA'nın aktardığına göre; Tekirdağ'ın büyükşehir olmasının ardından Karaağaç, Kapaklı ilçesine bağlanarak mahalleye dönüştü. Dönüşümün ardından tüm hesaplar da Kapaklı Belediyesi'ne devredildi. Bir süre önce Kapaklı Belediyesi memurları alacak verecek evraklarını incelerken, şehit er Kadir Dadaş'ın ağabeyi Birdal Dadaş'ın davadan kaynaklı belediyeye avukatlık ücreti olan toplam 2 bin 523 TL'nin borcu bulunduğunu belirledi.

Belediye avukatları da şehit ağabeyi Birdal Dadaş hakkında icra takibi başlattı. Eve gelen icra takibini gören Birdal Dadaş, paranın 7 gün içinde ödenmesi emri üzerine belediyeye giderek yetkililerle görüştü. Dadaş, "Bu parayı almak için icra takibi yapmanıza gerek yoktu. Bildirseydiniz öderdik" dedi.

BELEDİYE AVUKATINDAN ÖZÜR

Kapaklı Belediyesi'nin şehit ailesini evine haciz işlemi başlatması, ilçede tepkiyle karşılandı. Olayı öğrenenler, şehit ailesinin icra parasını ödemek için belediyeye başvuruda bulundu. Ancak aile bu durumu kabul etmedi.