İmam hatip öğrencilerinin 'sanki yedim' kardeşliği

Kırşehir Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, kantinden yaptıkları alışveriş miktarı kadar parayı "Sanki Yedim Projesi" kapsamında sınıflarına konulan kumbaralara bırakarak yetim çocuklarla dayanışma örneği sergiliyor.

Öğrenciler arasındaki sosyal yardımlaşma duygusunu geliştirmek için harekete geçen okul idaresi ve öğretmenler, kent merkezinde bir ziyaret sırasında tespit ettikleri ihtiyaç sahibi 2 Afgan aileye yardım için çalışma başlattı.

Babaları olmayan ve anneleriyle yaşayan yetim çocukların durumuna gönülleri razı olmayan öğretmenler, önce çevrenin de yardımıyla bu ailelere ev tutarak ihtiyaçlarını karşıladı. Yetim çocukları bir nebze olsun mutlu etmek isteyen öğretmenler, sınıflara kumbara koyarak hem öğrencilerin bu yardım seferberliğine katkı yapmalarını sağladı hem de onlarda sosyal yardımlaşma duygusunun gelişmesine yardımcı oldu.

Okul Müdürü Abdurrahman Ergül, AA muhabirine, daha önce kapısız ve kasiyersiz kantin uygulamasını hayata geçirdiklerini ve öğrencilerden destek aldıklarını anlatarak, İstanbul'daki Sanki Yedim Camisi'nden yola çıkarak, öğrenciler arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi için de "Sanki Yedim" projesini başlattıklarını aktardı.

Kent merkezinde tespit ettikleri zor durumdaki iki Afgan ailenin yetim çocukları için çalışma yürüttüklerine işaret eden Ergül, şöyle konuştu:

"Kapısız ve kasiyersiz olan kantinimize destek veren öğrencilerimizle sınıflara kumbara koyduk İsteyen öğrencilerimiz kantinden yaptığı alışveriş miktarı kadar parayı 'sanki yedim' diyerek sınıflarında bulunan kumbaralara atıyor. İki sınıfımızın da yardımcı olacağı aileler var. Kumbaralarda toplanan paraları aylık olarak açıp öğrencilerimizle birlikte o ailelerin ihtiyaçları için harcayacağız. O paralarla tespit ettiğimiz ailelerin yetim çocuklarına gıda yardımında bulunacağız. Giderken de kantinden birer çikolata alıp gidecekler. Yetim kardeşlerine kol kanat germe düşüncesiyle böyle bir sosyal yardımlaşmaya katkı yapıyorlar."

Hem ilimde hem de ahlakta önder çocuklar

Öğrencilerin "bir çikolata da tanımadığım yardıma muhtaç kardeşim yesin" düşüncesiyle projeye destek verdiğinin altını çizen Ergül, kumbaraların dolmak üzere olduğunu, öğrencilerle açtıktan sonra gıda yardımı olarak ailelere götürüleceğini belirtti.

Ergül, "Şu anda kumbaralar dolmak üzere. Kumbaraları açtıktan sonra toplanan paralar kadar bu ailelere yardımda bulunacağız. Okulumuz yeni açıldı. Öğrencilerimiz çok başarılı. Eğitim kalitesi üst seviyede ancak biz imam hatip olduğumuz için sadece ilmi konularda başarılı olmanın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Hem ilimde hem de ahlakta önder olacak çocuklar yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

5. sınıf öğrencisi İkra Suda Günel ise "Kantinden bir yiyecek aldığımızda 'sanki yedim' diyerek ikincisinin parasını yetim kardeşlerimiz için kumbaraya atıyoruz. Böylece erdemimize yakışan bir iş yapıyoruz." dedi.