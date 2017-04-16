Şehit Binbaşı Şenol son yolcuğuna uğurlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçuruma düşerek şehit olan Binbaşı Kürşad Selim Şenol, Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
- AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçuruma düşerek şehit olan Binbaşı Kürşad Selim Şenol, Uşak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Öğle saatlerinde Uşak Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Şenol'un naaşı, Atatürk Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülerek "helallik" alındı. Şehidin eşi Zübeyde Şenol eşinin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.
Daha sonra Yücetepe Camisi'ne götürülen şehit Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındı.
Bu sırada şehidin annesi Muazzez Şenol, eşi Zübeyde Şenol ve kardeşi Fatih Şenol asker selamıyla şehidi uğurladı.
Şehidin 6 yaşındaki oğlu Ömer'i ise aile büyükleri teselli etmeye çalıştı.
Şehidin naaşı Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.