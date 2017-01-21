Samsun'da şehit cenazesinde CHP çelengini istemediler ve yere attılar
Samsun'da şehit cenazesine gönderilen CHP çelenkleri şehit yakınları tarafından istenmedi ve boş bir bahçeye atıldı.
- İHA
Çarşamba ilçesindeki Rıdvan Paşa Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı öncesinde, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın’nın yakınları olduğu iddia edilen kişilerce, CHP çelengini cami avlusundan çıkartılarak boş bir bahçeye atıldı.
Çelengi çıkartırken şehit yakınları “HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla onlara destek verdiler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.