Şehit polis Demir'in oğlu: Bu şehit babamın sevinç gözyaşları

Tunceli'nin Pülümün İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru 46 yaşındaki Saadettin Demir'in cenazesi, memleketi Kırşehir´in Kaman İlçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit polis Saadettin Demir'in cenazesi, bugün Ankara´dan karayolu ile Kırşehir'in Kaman İlçesi Cumhuriyet Meydanı´ndaki Çarşı Camii´ne getirildi. Burada, şehit polisin eşi Sevcan Demir, çocukları 20 yaşındaki Emre Can, 16 yaşındaki Mustafa Emir ve şehit annesi Sariye Demir tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARIM, ŞEHİT BABAMIN GÖZYAŞLARI

''Ağlamayacağım'' diyen ancak gözlerinden yaşlar akan şehidin oğlu Mustafa Emir, "Bu gözyaşlarım, şehit babamın sevinç gözyaşları" derken; şehidin annesi Sariye Demir, "Kuzum gelecekti, yollarını gözlüyordum, cenazesi geldi. Emre Can ve Mustafa Emir'e şimdi kim siper olacak oğlum?" diye gözyaşı döktü.

Emekliliğine 3 ay kala, görev yaptığı Şırnak´ın Cizre ilçesinden Tunceli´ye tayin olan şehit polis memuru Saadettin Demir´in Çarşı Camii´ndeki cenaze namazını Kırşehir Müftüsü Osman Arslan kıldırdı. Kaman´daki cenaze namazına katılan bazı gençler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye solgan attılar. Şehidin cenaze törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ak Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Vali Necati Şentürk, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli ve CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından şehit Saadettin Demir'in cenazesi, Yeniyapan Köyüne götürülerek buradaki köy mezarlığında toprağa verildi.