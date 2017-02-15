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Şehit polis Sekin için lokma döküldü

Bornova-Altındağ minibüs hattının şoförleri, İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 40. gününde lokma döktürdü.

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Fethi Sekin'in şehit olduğu yere gelen şoförler, Sekin'i tanıyan vatandaşlarla dua etti ve ardından lokma döküldü.

Bornova-Altındağ Minibüs Durağı Başkanı Nihat Arat, şehit Sekin'i tanıdığını, birçok kez vatandaşlara yardım ettiğine tanık olduğunu belirtti.

Şehidin çok saygın bir insan olduğunu söyleyen Arat "Nur içinde yatsın, büyük bir kahramanlık yaptı. Biz de minibüs esnafı olarak vefatının 40. gününde böyle bir hayrat yapmak istedik." dedi.

Dağıtılan lokmadan alan Lütfü Bölünmez, hemşehrisi olan şehit Sekin'in yaptığı kahramanlığı, Türk milletinin hiçbir zaman unutamayacağını ifade etti.

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