Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şehit polis Mesut Özdemir'den duygulandıran paylaşımlar

Tunceli'de helikopter düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Mesut Özdemir'in sosyal medya hesabındaki şehitlerle ilgili paylaşımları yürek burktu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantepli şehit Mesut Özdemir, yürekleri burkan paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesabının kapak fotoğrafına "Şehitler Ölmez" notunu yazdı. Şehit polisin, sosyal medya hesabında kırmızı zemin üzerinde beyaz harflerle yazılan notun yanı sıra karlı bir havada ve silahı ile poz verdiği fotoğrafları da yer aldı. Özdemir'in paylaşımları arasında siyah renkte Türk bayrağı ve göz bebeğine yansıyan ay ve yıldız resimleri de dikkat çekti.

Şehit polis Özdemir'in, sosyal medya hesabındaki "Şehitler Ölmez", Gaziantep Gazi olur, şehit olur, asla teröre teslim olmaz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımları da duygulandırdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Referandum öncesi 'Hayır' için çalışan AGİT gözlemcisinden skandal paylaşım

Referandum öncesi 'Hayır' için çalışan AGİT gözlemcisinden skandal paylaşım

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Hayır dedi diye propaganda yaptılar, ama o 'EVET' demiş

Kirli arabalara sanat çizdi

Kirli arabalara sanat çizdi

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

Paket lastikler ile hayatınızı kolaylaştıracak fikirler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA