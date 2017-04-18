Şehit polis Mesut Özdemir'den duygulandıran paylaşımlar

Gaziantepli şehit Mesut Özdemir, yürekleri burkan paylaşımlar yaptığı sosyal medya hesabının kapak fotoğrafına "Şehitler Ölmez" notunu yazdı. Şehit polisin, sosyal medya hesabında kırmızı zemin üzerinde beyaz harflerle yazılan notun yanı sıra karlı bir havada ve silahı ile poz verdiği fotoğrafları da yer aldı. Özdemir'in paylaşımları arasında siyah renkte Türk bayrağı ve göz bebeğine yansıyan ay ve yıldız resimleri de dikkat çekti.

Şehit polis Özdemir'in, sosyal medya hesabındaki "Şehitler Ölmez", Gaziantep Gazi olur, şehit olur, asla teröre teslim olmaz" ifadelerinin yer aldığı paylaşımları da duygulandırdı.