Şehzade Orhan nasıl öldü kimdir Şehzade Orhan Çelebi hayatı

Şehzade Orhan kimdir? Şehzade Orhan Çelebi nasıl öldü? Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin merak edilen tarihi karakteri Şehzade Orhan’ın hayatı diziyi izleyenler tarafından araştırılıyor. 1412 yılında doğan Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan İstanbul'un fetih edildiği 29 Mayıs 1453 günü İstanbul'da öldü. Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kızkardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu. Ali Şah, Cihan Şah, Vali Han ve Buğa Han isimlerinde Dört oğlu vardı. İşte, Şehzade Orhan hakkında merak edilenler.

ŞEHZADE ORHAN KİMDİR?

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi Anadolu’ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı'dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti. Orhan Çelebi, İstanbul'un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule'nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı'ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı.

Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

''MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ'' DİZİSİNİN KONUSU



Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine vatan sürecini konu alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını canlandıracağı bir dizi tüm hızıyla hazırlıklara başladı. Fetih 1453 filminin başarısı üzerine O3 Medya güçlü kadrosuyla yeni diziyi başlatmayı planlıyor. İmirzalıoğlu için 3 yeni proje hazırlanırken en dikkat çekici proje Mehmed Bir Cihan Fatihi olarak açıklandı. Eğer planlamalarda bir değişiklik olmassa Kenan İmirzalıoğlu'nu 2018 sezonunda Fatih Sultan Mehmet karakteriyle izleyeceğiz.









“Mehmed Bir Cihan Fatihi”nde başrolü, Kenan İmirzalıoğlu üstlenecek. Yapımcılığını O3 Medya’nın, yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği dizinin senaryosunda ise Alican Yaraş ve Özge Efendioğlu’nun imzası bulunuyor. Oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu’nun yanı sıra Metin Akpınar, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Gürkan Uygun, Funda Eryiğit, Burak Tamdoğan, Ertan Saban, Duygu Boztepe, Sevinç Meşe ve Toprak Sağlam yer alacak.







''MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ'' DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU:



Dizide, Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor rol alıyor.



Kenan İmirzalioğlu



Mehmed



İslam Aleminin yetiştirdiği en büyük dehalardan birisi... Asker, Devlet Adamı, Mühendis, Mimar, Şair... Batılıların tabiri ile Rönesans Sultanı... Fetret Devri’nden çıkmış, kaderi sallantıda olan Osmanlı İmparatorluğu’nu bir Dünya Devleti haline getirecek olan münevver... Adının Fatih sıfatıyla anılmasına sebep olacak büyük fethi, Konstantinapolis’in fethini gerçekleştirmek için durmadan çalışacaktır. İçerde ve dışarda kendisine oynanan oyunlarla, Bizans Entrikalarıyla boğuşacak, ve babasına verdiği sözü sonunda tutacak, Hz. Muhammed (sas)’in övgüsüne mazhar olacaktır.









Çetin Tekindor



Çandarlı Halil Paşa



Sultan Mehmed’e babasından yadigar kalan Veziriazam... Devlette Osmanlı ailesinden sonra gelen en güçlü ailenin, Çandarlı ailesinin temsilcisi... Sultan Murat ölürken Çandarlı’ya, “Mehmed’in Konstantinapolis hayalinin devleti ateşe atmasına müsaade etme” diye vasiyet eder. Çandarlı’nın büyük çelişkisi böyle başlar. Bir tarafta dünyada en saygı duyduğu adama verdiği söz, öte tarafta yüreği Konstantinapolis ateşiyle yanan Sultanı Mehmed... Bir babayla oğulun arasında sıkışmış kalmış, Devleti için en hayırlısını ümit eden bir adamdır Çandarlı... Ama verdiği söz onu Mehmed’le karşı karşıya getirecek, belki de sultanına ihanete mecbur edecektir.



Gürkan Uygun



Delibaş



Mehmed’in fedaisi... Canını sultanının canına, ruhunu ruhuna katmış, daha o konuşmadan ne istediğini anlayacak kadar aşina olmuş bir cengaver. Delibaş dünyada Sultanından başka kimseyi sevmemiş, sevmeyi de istememiştir. Ne parayı, ne köşkleri, sarayları gözü görmemiş; bilakis hepsinden kaçmak, sultanıyla seferlere çıkmak, akınlar yapmak çekmiştir yüreği... Ama ne oldum dememeli, ne olacağım demeli misali, Delibaşın deli yüreği aşkla imtihan olacaktır. Hem de hiç aşık olmaması gereken, aksine bulduğu yerde öldürmesi gereken birisine...



Büşra Develi



Eleni



Mega Dük Notaras’ın kızı olarak en büyük hayali günün birinde Bizans’ın önemli mimarlarından biri olmak iken siyasi sebepler nedeniyle Şehzade Orhan’la evlenmeye zorlanır. Konstantinopolis’ten Edirne’ye doğru başlayan yolculuğu Sultan Mehmed’in esiri olmasıyla son bulur. Tabii her son yeni bir başlangıçtır.



Hazal Filiz Küçüköse



Melike



Çandarlı Halil Paşa’nın kızıdır. Kendini bildi bileli Mehmed’e aşıktır. Mehmed çocuk yaşında tahttan ayrılıp Manisa’ya gönderildiğinde onu bekleyeceğine yemin etmiş, döneceği günü beklemiştir. Murad Han’ın ölmesi üzerine Mehmed yeniden tahta geçince Melike’nin de dileği gerçek olur. Ancak Mehmed eski Mehmed değildir.



Ertan Saban



İmparator Konstantinos



Bizans İmparatoru Konstantinos zeki bir komutan olmanın yanı sıra halkının sevgisini kazanmış önemli bir siyasi kişiliktir. II.Mehmed’in tahta çıkması Konstantinopolis’teki dengeleri sarsmaya başladıkça alacağı her karar Bizans’ın kaderini etkileyecektir.



Funda Eryiğit



Evdokya



Beş yaşında ailesini kaybetmiştir. Kimsesiz kalınca Notaras sahip çıkmış, eğitip gizli teşkilata hizmet eden bir suikastçı yapmıştır onu. Keskin zekası, güzelliği zamanla onu önemli bir savaşçı haline getirmiştir. Sultan Mehmed’i öldürmesi için Edirne’ye gönderilir. Evdokya Edirne’de saraya sızacak, zamanı geldiğinde de Mehmed’in işini bitirecektir. Ancak Edirne’de, aslında kim olduğuna dair sorularına cevaplar bulmaya başladıkça içinde birtakım çelişkiler, gel gitler belirecek ve başka bir insana dönüşmeye başlayacaktır.









Sedef Avcı



Leyla



Sultan Murad’ın cariyelerinden herhangi birisi... Ama taşıdığı sır yüzünden bırakın herhangi bir cariye olmayı, Osmanlı devleti denen çınarı köklerinden sarsacak kadar önemli bir kadına dönüşecektir Leyla Hatun. Devlet ile canı arasında kalacak, Mehmed’le gizli düşmanları arasında yaşanan savaşta hiç beklenmedik bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ama Mehmed’i de bir karar vermeye mecbur bırakacaktır.



İsmail Demirci



Şehzade Orhan



Osmanlı tahtının bir diğer adayı olan Şehzade Orhan, Konstantinopolis’te İmparator Konstantinos’un esiridir. Osmanlı’da iç karışıklığa sebep olma ihtimaline karşılık Osmanlı İmparatorluğu her sene Bizans’a yüklüce bir meblağ verip onu sınırları dışında tutmaktadır. Ancak Murad Han’ın ölmesi işleri değiştirir, tahta geçme sırasının kendisine geldiğini düşünür. Bu uğurda herkesle özellikle de Mehmed’le savaşmaya hazırdır.



Atsız Karaduman



Zağanos Paşa



Mehmed’in küçüklüğünden beri yanından ayırmadığı Lala Paşası... Onun hayallerini bilep, bütün sırlarına ortak olmuştur. Zağanos Paşa askeri kabiliyetleriyle öne çıkacak, Mehmed’in devlete hakim olmasıyla birlikte Ordu yönetiminde kendisini gösterecek, Osmanlı Devleti’nin hiç görmediği büyüklükte bir donanmanın kurulmasına önderlik edecektir. Ama, geçmişte yaptığı bir hata, bu hatayı Mehmed için yapmış olsa da, onun peşini bırakmayacaktır.



Burak Tamdoğan



Şahabettin Paşa



Zağanos Paşa ile birlikte Mehmed’in Lala Paşası... Osmanlı tarihinin gördüğü en büyük iktisatçılardan birisi... Konstantinapolis’in fethi için, Osmanlı’nın tarihinde görülmemiş bir bütçe çalışması yapacak ve fethi mümkün kılan isimlerden birisi olacaktır. Ama hadımağalığından vezirliğe kadar yükselmesini sağlayan zekası, mazide kalmış bir aşkın batağına saplanan yüreğini kurtarmaya derman olmayacaktır. İlk gençlik yıllarında aşkı için ödediği bedel, yıllar sonra onu yeniden esir alacaktır.



Kaan Çakır



İshak



Mehmed’in babası Murat Hanın diğer veziri... Mehmed’in tahta çıkmasıyla devletteki otoritesini, belki vezirliğini, belki kellesini kaybetmekten korkacaktır İshak Paşa. Bu yüzden, taht oyunlarında büyük riskler alacak ve kaybeden tarafta olmamak için her daim fırsat gözleyecektir. Mehmed’in onu da Çandarlı Halil Paşa ile birlikte baba yadigârı görmesinden ve vezirlik makamında tutmasından sonra bile içi rahat etmeyecektir.