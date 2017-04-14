Selde hasar gören köprü çöktü
Bingöl’de meydana gelen selde hasar gören eski Çapakçur Köprüsü çöktü.
- İHA
Bingöl’de dün akşam etkili olan yağmur sonrası oluşan selde 90 hayvan telef olmuş, 25 araç, ev ve ahırlarla birlikte eski Çapakçur Köprüsü de hasar görmüştü. Kent merkezinden Düzagaç Mahallesi'ne bağlantıyı sağlayan ve uzun yıllar önce yapılan Çapakçur Köprüsü, saat 11. 00 sıralarında çöktü. Köprünün çökme anı İHA kameralarına saniye saniye yansıdı.
Çökme yaşanmadan bir süre önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Halis Bilden köprüde incelemelerde bulunarak ayrıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.