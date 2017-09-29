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Şemdinli'de sınırda terör saldırısı: 1 güvenlik korucumuz şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kuzey Irak sınırında bulunan Dereçik Beldesi'nde operasyona çıkan güvenlik korucularına PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı.

  • İHA
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Kuzey Irak sınırında bulunan bölgede operasyona çıkan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte güvenlik korucusu İslam İrez isimli güvenlik korucusu şehit olurken Sirvan Tekin ise yaralandı. Yaralı güvenlik korucusu Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede hava destekli operasyonlar devam ediyor.

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