Şemdinli'de sınırda terör saldırısı: 1 güvenlik korucumuz şehit oldu Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Kuzey Irak sınırında bulunan Dereçik Beldesi'nde operasyona çıkan güvenlik korucularına PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit olurken, 1 korucu da yaralandı.