Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şemdinli’de 3 adet EYP imha edildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 3 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

  • İHA
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

13.03.2018 günü Şemdinli İlçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet El Yapımı Patlayıcı tespit edilmiş olup; usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hükümetten Münbiç açıklaması: 19 Mart´ta yapacağımız görüşme ertelenebilir

Hükümetten Münbiç açıklaması: 19 Mart´ta yapacağımız görüşme ertelenebilir

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Köprü taşıyıcılar Afrin'e gönderildi

Firavun'un mezarına dokunan ölüyor

Firavun'un mezarına dokunan ölüyor

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

Bilim dünyasının açıklayamadığı gizemli mumya

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA