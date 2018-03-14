Şemdinli’de 3 adet EYP imha edildi
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen 3 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.
- İHA
Valilik tarafından yapılan açıklamada,”İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
13.03.2018 günü Şemdinli İlçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 3 adet El Yapımı Patlayıcı tespit edilmiş olup; usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
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