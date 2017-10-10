Şemdinli'de hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Şemdinli'de, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı iki teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.