Şemdinli'de hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Şemdinli'de, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı iki teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Şemdinli'de, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı iki teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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