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Şemdinli'de hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Şemdinli'de, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı iki teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

  • DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Hakkari Şemdinli'de, üs bölgelerine silahlı saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen silahlı iki teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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