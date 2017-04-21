Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şemdinli’de PKK’ya ait üç mağarada çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait tespit edilen üç mağarada mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Aktütün köyü Mehendi Vadisi bölgesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait malzemelerin bulunduğuna dair bilgi edinilmesi üzerine, 20 Nisan 2017 günü yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde üç adet mağara tespit edilmiştir. Mağaralarda yapılan arama faaliyetinde; 1 adet varile tuzaklanmış EYP, 8 kutu doçka mühimmatı, 1 kutu bixi mühimmatı, 1 adet boş AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 15 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 1 adet patlamamış el bombası, 1 adet Kanas marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, Mehendi Köprüsü istikametine döşenmiş muftelif kablo, 2 adet uyku tulumu, 1 adet battaniye, 1 adet akü, 6 adet dolu benzin bidonu, 21 adet mekap ayakkabı, 19 adet jeneratör, 10 adet yağmurluk ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen EYP düzeneği, kablo ve el bombası olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'yi dolduran çocuklara Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' isimli şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'yi dolduran çocuklara Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' isimli şiirini okudu

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Su deposunu lüks eve çevirdiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA