Senegal Cumhurbaşkanı'nı Türk zırhlıları korudu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki askeri heyet, Senegal Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Meissa Niang'ın daveti üzerine başkent Dakar'a geldi.



Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civener ile Orgeneral Niang, Orgeneral Çetin'i Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda resmi bir heyetle karşıladı.



Çetin, ülkedeki resmi temaslarının ardından beraberindeki askeri heyetle Dakar'daki Afrika Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katıldı.



Sall'ı Türk zırhlıları korudu



Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Sall'ın konvoyu, toplantıya giderken ve dönüşte, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal'e 25 tane satılan 2 "Ejder Yalçın" ile korundu.



Sall, konvoyundaki zırhlı araçları tek tek inceleyerek Büyükelçi Nihat Civaner'den bu araçların Türkiye'deki kullanımı hakkında bilgi aldı.



"Terörle mücadele ve Afrika jandarmalarının bu alandaki stratejileri" temalı toplantıya üye ülkeler dışında başka ülkelerin katılmayacağı maddesine rağmen Türkiye'nin son zamanlarda terörle mücadelede sağladığı başarılar nedeniyle Orgeneral Çetin başkanlığındaki askeri heyet de katıldı.



Türkiye'nin üst seviyede katıldığı toplantıda Türk heyetinin "terörle mücadele" konusunda yaptığı sunum katılımcıların takdirini topladı.



Ayrıca, toplantının sonunda Çetin ve mevkidaşı Niang, beraberlerindeki heyetle Senegal İçişleri Bakanı Ali Ngouille ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında güvenlik ve askeri işbirliğinin artırılması yönündeki kararlılık vurgulandı.



Orgeneral Çetin'e sevgi gösterisi



Ülkeden ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıkan Çetin'in konvoyu ülkedeki Türk işçileri tarafından durduruldu. Çetin araçtan inerek ellerinde bayraklarla kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Burada işçilerin çalıştığı Türk firmalarına ait şantiyeleri gezen Çetin, dünyanın dört bir yanında fedakarca çalışan Türk işçilerin Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyledi.



Afrika Jandarmaları Birliği



Afrika'daki 25 ülkenin katılımıyla 2003 yılında Senegal'in insiyatifleri doğrultusunda kurulan birlik, üye ülke jandarmalarının ortaklaşa hareket ederek terörle mücadele konusunda başarılar sağlamasını hedefliyor.



Birliğin dönem başkanlığı ilk defa bu yıl başka ülkeye geçti. Dönem başkanlığının Moritanya'ya verilmesi nedeniyle gelecek yılki toplantı başkent Novakşot'ta yapılacak.



İlk oturumu 2008'de Dakar'da yapılan toplantıda Ekvator Ginesi bu yıl üyelik başvurusunda bulundu.



Senegal Türk zırhlılarını satın aldı



Senegal ordusu, savunma alanında özellikle terörle mücadele kapsamında muharebe gücünü kuvvetlendirmek için Türkiye'den bu yıl 25 adet Ejder Yalçın ve 4 adet toplumsal olaylara müdahale aracı Ejder TOMA satın aldı.



"Savunmanın güçlendirilmesi ve zırhlı envanterin artırılması" programı kapsamında Jandarma Yüksek Komutanlığı kararıyla satın alınan Ejder Yalçın ve Ejder TOMA'lar, ilk kez Bağımsızlık Günü'nde vatandaşlara gösterildi.



Her türlü arazide Ejder Yalçın



Sınıfındaki en yüksek koruma seviyesiyle her türlü arazide etkin olarak görev yapabilen bu zırhlılar, yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebiliyor.



Her türlü balistik tehdit ve patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan ve 14 ton ağırlığa sahip olan Ejder Yalçın, acil durumlarda 11 kişiye kadar personel, 4 tona kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Menzili 700 kilometreyi bulan Ejder Yalçın, 120 kilometre hıza ulaşabiliyor.



Yüksek balistik korumalı Ejder TOMA



Her türlü arazi yapısına uygun olarak tasarlanan Ejder TOMA da güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirildi. Saatte 110 kilometre hıza çıkabilen Ejder TOMA, 5 ton su kapasitesinin yanı sıra 750 kilometre menzile ulaşabiliyor. Ejder TOMA'da kendini temizleme sistemi, gerçek zamanlı su topu yönlendirme sistemi, araç altı ve üstü için alev söndürme sistemi gibi birçok donanım bulunuyor.