Sevdiği kadını ailesi vermeyince dehşet saçtı, teyzesini ve kızını vurup intihar etti

Olay, Terme ilçesi Evci Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine G.(46) isimli kadın bir süre önce eşinden boşandı. 53 yaşındaki İsmet K., ailesini alarak Emine G.’yi istemek için teyzesinin evinin yolunu tuttu. İsmet K.’nın ailesi, kadının annesi olan Narin Y.’den (78) kızlarını oğullarına istedi. Ancak kadının ailesinden olumsuz yanıt alınca cinnet getiren ve kız tarafıyla tartışmaya başlayan İsmet K., belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. İlk olarak Narin Y.’yi boynundan vuran İsmet K. ardından Emine G.’ye ateş açtı. Anne ve kızı silahla vuran İsmet K. daha sonra tabancasıyla kendisini vurarak intihar etti.

Çevredekilerin silah seslerini duyarak jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ve sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet K. ve Emine G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaralanan anne Narin Y. ise kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kurşunun sağ omzundan girip sol omzundan çıktığı öğrenilen Narin Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.