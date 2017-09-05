Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Sevdiği kadını ailesi vermeyince dehşet saçtı, teyzesini ve kızını vurup intihar etti

Samsun’un Terme ilçesinde bir şahıs sevdiği kadını ailesi vermeyince dehşet saçtı. Silahla önce sevdiği kadını öldürüp teyzesi olan annesini yaralayan şahıs ardından intihar etti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Terme ilçesi Evci Mahallesi’nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine G.(46) isimli kadın bir süre önce eşinden boşandı. 53 yaşındaki İsmet K., ailesini alarak Emine G.’yi istemek için teyzesinin evinin yolunu tuttu. İsmet K.’nın ailesi, kadının annesi olan Narin Y.’den (78) kızlarını oğullarına istedi. Ancak kadının ailesinden olumsuz yanıt alınca cinnet getiren ve kız tarafıyla tartışmaya başlayan İsmet K., belinden çıkardığı tabancayla dehşet saçtı. İlk olarak Narin Y.’yi boynundan vuran İsmet K. ardından Emine G.’ye ateş açtı. Anne ve kızı silahla vuran İsmet K. daha sonra tabancasıyla kendisini vurarak intihar etti.
 
Çevredekilerin silah seslerini duyarak jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ve sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet K. ve Emine G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. 
 
Yaralanan anne Narin Y. ise kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kurşunun sağ omzundan girip sol omzundan çıktığı öğrenilen Narin Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanada'da ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Kanada'da ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA