Şiddet mağduru kadınlara aşçı yardımcılığı eğitimi

Antalya'da şiddet mağduru kadınların sosyal yaşama entegre olabilmeleri amacıyla "Yaşamak İçin Bir Nefes"projesi kapsamında düzenlenen aşçı yardımcılığı eğitimini tamamlayan kadınların sertifikası AntalyaValiliğinde düzenlenen törenle verildi.

Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile proje paydaşı kurumların temsilcileri ve kursiyer kadınlar katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada, kadına karşı şiddetin hiç olmamasını temenni etti.

Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'de şiddet olaylarının devam ettiğini kaydeden Karaloğlu, proje ile şiddete maruz kalan kadınların özgüvenlerini kazanmalarının ve kendi ayakları üzerinde durabilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Projede emeği geçenleri tebrik eden Karaloğlu, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliğinin de birçok projede olduğunu gibi bunda da bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Bakanı Menderes Türel, 2017'de yapılan protokol ile projenin ortağı haline geldiklerini belirterek, sosyal belediyecilik açısından benzer organizasyonlarda yer almanın önem taşıdığını söyledi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da 10 kursiyerin eğitimlerini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Konuşmaların eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere protokol üyelerince sertifikaları verildi.