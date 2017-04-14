Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Şiddetli yağış nedeniyle yol ikiye bölündü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan yağışlar hayatı olumsuz yönden etkiledi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şemdinli-Derecik beldesi ulaşımını sağlayan yol, yağışlarla birlikte dere yatağının taşması sonucu ikiye bölündü. Yolun kapanmasıyla birlikte birçok yolcu da mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan yolcular, beraberindeki çocuklarının okula gidemediğini belirterek, yolun açılmasını beklediklerini ifade ettiler. 
 
Kabuğunda çıkan ve yolun tamamını kapatan Şemdinli Deresi ise görenleri korkutuyor.
 
Karayolları yetkilileri, kabaran dere yatağının yolu tamamen kapattığını belirterek, yolun yeniden açılması için çalışmaların sürdüğünü belirttiler.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

Nijerya'da apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Huawei P10'un içini gördünüz mü?

Huawei P10'un içini gördünüz mü?

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

1.5 yıl başsız yaşayan horoz Mike

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA