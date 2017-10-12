SİHA'lar eşliğinde PKK’ya büyük operasyon başladı

Yapılan son operasyonlarla birlikte ağır darbe alan terör örgütünün Hakkâri bölgesinde kış üslenmesine girdiği yönünde gelen ihbarlar ve İnsansız Hava Araçları'nın görüntüleri üzerine Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova'daki 31 bölge 25 Ekim'e kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi. Kararın ardından terör örgütü PKK'ya yönelik son yılların en büyük operasyonu için düğmeye basıldı. Operasyona Hakkâri Dağ Komando Tugay Komutanlığı, Yüksekova Efeler Tugayı, Yüksekova 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı, Şemdinli 3'üncü Dağ Komando Taburu, Tekeli Tabur Komutanlığı, Çukurca Jandarma Tabur Komutanlığı, Çukurca 4'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli özel eğitimli askerler katılıyor. Hakkâri'de İl Jandarma Komutanlığı'na görevli "Fatihler" taburu ile bölgeyi tanıyan korucular da operasyona destek veriyor. Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) da kara birliklerine havadan destek vermek için sık sık operasyon bölgesinde keşif ve gözetleme yapıyor.

MEHMETÇİK STRATEJİK NOKTALARDA

​ Uzun süre arazide kalacak şekilde eğitim gören askerler, Satsivri Dağı, İkiyaka Dağları, Dağlıca Bölgesi'nin güneyi, Oramar Tepe, Göller Tepe, İkikara Tepe, Berkal Dağı ve Hangikaya bölgesinde stratejik noktalara indirildi. Sınır hattındaki bölge 'Baykuş' adı verilen ve ısıya duyarlı termal kamera ile 24 saat kesintisiz kontrol ediliyor.

HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde askeri üs bölgesine taciz ateşinde bulunan 2 PKK'lı terörist, zırhlı araçla yapılan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi. Çukurca İlçesi Güven Dağı batısındaki Kovan Dağı'nda bulunan Hudut Birliği'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı yapıldı. Söz konusu atışın yapıldığı bölge ZMA (Zırhlı Müdahale Aracı) ile ateş altına alındı. Müdahale sonucu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Şırnak Silopi'de ise Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

KATO'DA ASKERİ ÜS BÖLGELERİ KURULDU

Şırnak'ta arazi yapısı nedeniyle terör örgütü için her zaman önemli üstlenme bölgelerinin bulunduğu Beytüşşebap İlçesi'ndeki Kato Dağı'nda da başlayan operasyon birinci haftasına girdi. Kar yağışı ve hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Kato'da askerler, teröristlerden temizlenen bölgelerde stratejik öneme sahip yerlere geçici askeri üsler kurdu.

İŞTE 13 AYLIK BİLANÇO: 100'Ü SORUMLU 4 BİN HAİN ETKİSİZ

Terör örgütü PKK'ya yönelik son 13 ayda düzenlenen operasyonlarda 100'ü örgütün sözde sorumlusu 3 bin 964 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkâri, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır kırsalı başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yürütülen operasyonlarda son 13 ayda 3 bin 964 teröristi etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda bazıları İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde bulunan yaklaşık 100 üst düzey terörist de etkisiz hale getirdi. (Sabah)