Silahlı insansız hava araçlarıyla sivil vatandaşların vurulduğunu iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, teröristlerin kâbusu haline gelen SİHA'ların kullanımının engellenmesine yönelik kamuoyu oluşturmaya çalışırken, SİHA'lar sadece son 1 ayda 61 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi. SİHA'lar son 1 yılda ise örgütün "beyin takımında" yer alan 21 haini etkisiz hale getirdi.

21'İ 'TEPE' İSİM

Son bir yıl içinde 21 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Uydu üzerinden aldığı görüntüyü anlık olarak harekât merkezine aktarma kabiliyetine sahip SİHA'larla vurulan teröristlerden 5'inin başlarına ödül konulan aranan teröristler listesindeki 1.5 milyonluk mavi, 8'inin 1 milyonluk yeşil, 4'ünün 600 bin liralık turuncu, 4'ünün de 300 bin liralık gri kategoride olduğu belirlendi. Yine son bir ay içinde 61 teröristin SİHA'lar sayesinde etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

KOMUTANLARDAN CHP’YE SİHA TEPKİSİ: SİCİLLERİ BOZUK

İşte CHP'nin "sivil" dediği o hainler:

13 Nisan 2016 (Cemil Ateş): Muş Hasköy'de 2 korumasıyla öldürülen Ateş, sözde Garzan Eyalet sorumsuydu. 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

2 Mayıs 2016 (Ekrem Güney): Lice'de 4 korumasıyla öldürülen Güney sözde Orta Saha sorumlusuydu. 1.5 milyonluk 'mavi' listede aranıyordu.

Terörist Güney, örgüt lideri Karayılan'ın yakın adamıydı

2 Mayıs 2016 (Ahmet Talva): Lice'de öldürülen Talva, sözde Amed Eyalet sorumlusuydu. Talva 600 bin liralık 'turuncu' listede aranıyordu.

2 Mayıs 2016 (Şeyhmus Gültekin): Lice'de öldürülen Gültekin para ve haraç trafiğini kontrol eden sözde Amed Eyaleti Mali Gelir Komitesi sorumlusuydu. Gültekin 300 bin liralık 'gri' listede aranıyordu.

17 Haziran 2016 (Ercan Ateş): Tunceli Şişik ormanlarında öldürülen Ateş, Mazgirt bölge sorumlusuydu. 600 bin liralık 'turuncu' listede aranıyordu.

İŞTE O LİSTE

9 Temmuz 2016 (Zamanhan Kaya): Ağrı Tendürek Dağında 2 korumasıyla öldürülen Kaya, Sinek Yaylası sorumlusuydu. 300 bin liralık 'gri' listede aranıyordu.

20 Ağustos 2016 (Çağdaş Hasdemir): Ordu'nun Gölköy İlçesinde öldürülen Hasdemir, Karadeniz açılım grubundan sorumluydu. 300 bin liralık 'gri' listede aranıyordu.

12 Ekim 2016 (Mehmet Nuri Özen): Bitlis'in Güroymak ilçesinde yardımcısıyla öldürülen bölge sorumlusu Özen 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

16 Ekim 2016 (Hüseyin Ertürk): Tunceli'de kendisine bağlı 14 kişilik terörist grupla öldürülen Ertürk sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephe sorumlusuydu. 600 bin liralık 'turuncu' listede aranıyordu.

23 Ekim 2016 (Cahit Beyhan): Bitlis Sehi ormanlarında 4 korumasıyla öldürülen Beyhan, sözde Garzan Eyaleti Öz Savunma Güçleri sorumlusuydu. 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

03 Kasım 2016 (İsa Teres): Tunceli Pülümür'de 15 kişilik grubuyla öldürülen Teres, sözde Erzurum Eyalet sorumlusuydu. 1,5 milyonluk 'mavi' listede aranıyordu.

9 Kasım 2016 (Umut Hocaoğlu): Tunceli Bali Deresinde 14 kişilik grubuyla öldürülen Hocaoğlu, sözde Dersim Eyaleti Batı Karargâhı sorumlusuydu. 1,5 milyonluk 'mavi' listede aranıyordu.

23 Kasım 2016 (Nevzat Gündüz): Diyarbakır Lice'de 2 yardımcısıyla öldürülen Gündüz, sözde Orta Saha Sorumlusuydu. 1,5 milyonluk 'mavi' listede aranıyordu.

1 Mart 2017 (Salih Kaplan): Mardin Nusaybin'de 2 korumasıyla öldürülen Kaplan, sözde Mardin Eyalet sorumlusuydu. 1,5 milyonluk 'mavi' listede aranıyordu.

6 Mart 2017 (Edip Yetüt): Diyarbakır Lice'de 4 korumasıyla öldürülen Yetüt, bölge mayıncısı ve patlayıcı uzmanıydı. 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

26 Nisan 2017 (Mehmet Füdeyil Aydın): Tunceli Pülümür Kızılmescit bölgesinde 7 teröristle öldürülen Aydın, 600 bin liralık 'turuncu' listede aranıyordu.

29 Nisan 2017 (Veli Temirci): Adıyaman kırsalında öldürülen Temirci 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

29 Nisan 2017 (Fırat Berkpınar): Adıyaman kırsalında öldürülen Berkpınar 300 bin liralık 'gri' listede aranıyordu.

27 Haziran 2017 (Şahabettin Çotak): Bingöl'ün Genç İlçesinde 11 teröristle öldürülen Çotak, sözde Amed Eyaleti yürütmesinden sorumluydu. 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

29 Haziran 2017 (Hakan Kızıl): Lice'de öldürülen ve Ankara Merasim Sokak'taki patlayıcının faili olan Kızıl, 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

18 Temmuz 2017 (Ali Ulaş): Bitlis'te öldürülen Ulaş, sözde Garzan eyaleti 5'li yürütmeden sorumluydu. 1 milyonluk 'yeşil' listede aranıyordu.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ:

Şırnak Silopi'de düzenlenen operasyonların dünkü bölümünde de 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

'SÖZDE SİVİLLERİN HEPSİ TERÖRİST'

Emekli Albay Mustafa Önsel, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun "Sivil" dediği 3 kişinin örgütle (PKK) bağının tespit edildiğini söyleyerek bu tartışmaların PKK propagandası olduğunu söyledi. Önsey, "Savcılık zaten soruşturma başlatmış. Olayın tamamı SİHA'nın üzerinde bulunan kamerayla kayıt altında. Kimse bunu yok edemez, silemez. Gerçek, bu görüntüler incelendiğinde tartışılmayacak ortaya şekilde çıkacak" dedi. (Sabah)