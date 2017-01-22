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Siirt'te 3. Komando Tugay Komutanlığına roketatarlı saldırı

Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarınca 3. Komando Tugay Komutanlığına roketatarlı saldırı düzenlendi.

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Alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce Afetevler Mahallesi'ndeki boş alandan Veyselkarani Mahallesi'ndeki 3. Komando Tugay Komutanlığına roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, roketatarın eski otogar mevkisi ile askeri alanın arasındaki boş araziye isabet etmesi sonucu can kaybı yaşanmadı.

Patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

- Operasyon başlatıldı

Saldırının ardından İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında teröristlerin kaçtığı bölgeler abluka altına alındı.

Öte yandan, bazı görgü tanıkları saldırının şiddetiyle camların sallandığını, dışarı baktıklarında ise dumanların yükseldiğini gördüklerini anlattı.

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