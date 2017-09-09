Siirt'te 33 göçmen yakalandı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Kurtalan ilçesinde yapılan yol kontrollerinde Siirt'ten Batman istikametine gitmekte olan bir araçta yapılan aramada, yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları değerlendirilen 16 Pakistan, 3 İran, 13 Afganistan ve bir Özbekistan olmak üzere toplamda 33 yabancı uyruklu göçmen ile araç sürücüsü bir organizatörün yakalandığı belirtildi.

Olay ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yakalan yabancı uyruklu şahısların işlemlerin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.