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Siirt'te çekici araç üzerindeki minibüste uyuşturucu bulundu

Siirt'te çekici araç üzerinde bulunan minibüste 53 kilo 200 gram toz esrar ele geçirildi.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Narkotik suçlarının önlenmesine" yönelik çalışmalar kapsamında, Alan Mahallesi'ndeki uygulama noktasında çekici araç üzerinde bulunan minibüste arama yapıldı.

Aramada 82 paket halinde 53 kilo 200 gram toz esrarın ele geçirildiği, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde tacirlerine yönelik mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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