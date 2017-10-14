Siirt'te PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu 5 askerimiz yaralandı

Alınan bilgiye göre, Üçyol mevkisinde askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada, 4'ü hafif olmak üzere 5 asker yaralandı.
Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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