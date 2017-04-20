Siirt'te terör operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla aralarında köy muhtarlarının da yer aldığı 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Eruh İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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