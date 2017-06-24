Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi
Siirt'in Pervari ve Eruh ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, örgüt mensuplarınca kullanılan silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonu ile İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonunun sürdüğü belirtildi.
Operasyonlarda önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 örgüt üyesinin de yaralı yakalandığı kaydedilen açıklamada, arama ve tarama faaliyetlerinde örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir M-16, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, anti tank mayını, 6 telsiz ve muhtelif mühimmat ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.
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