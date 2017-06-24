Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Pervari'nin Yazlıca Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonu ile İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-8" operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 örgüt üyesinin de yaralı yakalandığı kaydedilen açıklamada, arama ve tarama faaliyetlerinde örgüt mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen bir M-16, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, anti tank mayını, 6 telsiz ve muhtelif mühimmat ile yaşam malzemesinin ele geçirildiği ifade edildi.