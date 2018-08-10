Silah zoruyla ‘her şey bitti’

Felaket Aydın’ın Kuşadası İlçesi açıklarında yaşandı. Önceki gece yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan 13 göçmenin bulunduğu lastik bot, açıldıktan kısa süre sonra alabora oldu.Saat 03.25’te Alo 158 ihbar hattına botunun battığı bilgisinin geldi. Ege Denizi’nde görevde olan Sahil Güvenlik uçağı ile saat 03.58’de yerleri belirlenen göçmenlerden 4’ü sağ kurtarılırken, 7’si çocuk 9 Iraklı göçmen hayatını kaybetti. İnsan tacirlerinin 2 kişilik bota 13 bindirdikleri ortaya çıktı.Sağ kurtulanların yaşadığı dram yürekleri dağladı.

TEK TESELLİSİ OĞLU

Faciadan 4 yaşındaki oğlu Muhammed ile kurtulan ancak eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Iraklı Soner Rad, tekne beklerken kaçakçıların, lastik bot getirdiklerini söyledi. Bota binmek istemediklerini anlatan acılı baba “2 aile için 6 bin dolara anlaşmıştık. Botu reddedince silah zoruyla bindirdiler, can yeleği bile vermediler. Biraz ilerledikten sonra bir telefon geldi ve botu kullanan Suriyeli suya atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada bot batmaya başladı. Hemen oğlumu tuttum ama yardım isteyen kızıma uzanamadım. Gözümün önünde 3 çocuğum ve eşim boğuldu” diyerek gözyaşı döktü.

AİLESİ YOK OLDU

Sağ olarak kurtulanlar arasında yer alanAhmed Rahad ise Irak’tan 20 gün önce Türkiye’ye geldiklerini belirterek, “Tüm ailemi kaybettim, konuşacak söz yok“ dedi. Öte yandan botu kullanan Suriyeli bir insan kaçakçısı gözaltına alındı.