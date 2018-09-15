Silahlı ve maskeli 4 kişinin yaklaşık 300 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi

Alınan bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi’nde bulunan bir döviz ve altın bürosu, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu.

Bir soyguncunun otomobilde beklediği, diğer soyguncuların ise maskeli ve silahlı bir şekilde döviz ve altın satan bir büroya girdikleri ve silahla ateş ettikleri iddia edildi.

Döviz bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası çalan soyguncuların, bir kez daha ateş ederek geldikleri otomobille ters istikamete giderek kaçtığı öğrenildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik çemberi çekerek incelemelerde bulunan ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.