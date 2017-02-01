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Silivri'de fabrika yangını

İstanbul Silivri'de kauçuk üretimi yapan bir fabrikanın üretim kısmında yangın çıktı. İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

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Fatih Mahallesi Büyük Sanayi Caddesi'nde kayış üretimi yapılan tek katlı fabrikanın imalathane bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Silivri, Çanta, Gümüşyaka ve Mimarsinan itfaiye ekipleri, sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında, bir işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına alarak söndürdüğü yangın, fabrikada hasara neden oldu.  

 

 

 

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