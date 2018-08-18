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Silivri'de kanalizasyon boşluğuna düşen kedi bir hafta boyunca kurtarılmayı bekledi

Silivri'de düştüğü kanalizasyon boşluğundan itfaiye ekiplerince çıkarılan yavru kedi, tedavi altına alındı

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İstanbul Silivri'de kanalizasyon boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 
Kavaklı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bulunan kanalizasyon boşluğuna yavru kedi düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki boşluğa halatla inerek kediyi bulunduğu yerden çıkardı. 
 
Bitkin haldeki kedi, Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği yetkilileri aracılığıyla götürüldükleri veterinerde, tedavi altına alındı.
 
Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

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