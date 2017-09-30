Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Fatih Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.

Üzerlerinde yapılan aramada, şeffaf poşet ve kağıda sarılı halde bir miktar bonzai ile metanfetamin bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Kimlik kontrolleri yapılan şüphelilerden birinin yağma ve hırsızlıktan 3 suç kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

18 yaşından küçük 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.