Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Silivri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, biri cezaevi firarisi 2 şüpheli yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Fatih Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, hareketlerinden şüphelendiği 2 kişiyi durdurdu.
Üzerlerinde yapılan aramada, şeffaf poşet ve kağıda sarılı halde bir miktar bonzai ile metanfetamin bulunan iki kişi gözaltına alındı.
Kimlik kontrolleri yapılan şüphelilerden birinin yağma ve hırsızlıktan 3 suç kaydının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.
18 yaşından küçük 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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