Şimdi 4 böbreği var

Antalya’da 7 yaşındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan 14 yaşındaki Nurgül Omay, hastalığı nedeniyle ömrünün yarısını hastanelerde geçirdi. Böbrekleri yüzde 30 kapasiteyle çalışan Omay sağlığına kavuşmayı ümit ederken, geçen nisan ayında böbreklerinin çalışma kapasitelerinin yüzde 15’e gerilediğini öğrendi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisine devam edilen Omay’ı hayata bağlayan haber ise Gaziantep’ten geldi.

EN KÜÇÜK DONÖR

Gaziantep’te beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bebeğin ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, Omay’a başarıyla nakledildi. Vücudunda 4 böbrekle yaşayan Omay, “Tam da umutsuzluğa düştüğüm, ‘artık bulunamaz’ dediğim anda böbrek bulunduğu haberi geldi” dedi. Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Her iki böbrek çok küçük olduğu için naklin bu hastamıza uygun olacağını düşündük. Aslında dünyada da Türkiye’de de çok yapılmayan bir ameliyat. Normalde her bir böbreği ayrı hastalara takarız. Fakat verici çok küçük olduğu için böbrekler de çok küçüktü. Bu böbreklerin ayrı ayrı takılması imkansızdı. Nakil yapılsa dahi her iki böbrekteki damarlarda uyumsuzluktan dolayı tıkanma, sıkıntılar yaşanabilir. Bunun için her iki böbreği bu hastamıza naklettik” dedi.