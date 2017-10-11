Sınavı iptal edilmişti! Güzel haber geldi

Sınavı geçerli sayılan Baş, yaptığı tercih sonrasında bir üniversitenin psikoloji bölümüne yerleştirildi.

Üniversite hayallerine KDK'nin "dostane çözüm" kapsamındaki görüşmeleri sonrasında kavuşan Baş, kuruma mektup gönderdi.

Baş, mektubunda çok istediği psikoloji bölümünde eğitim görmesini KDK'ye borçlu olduğunu ifade ederek sınavının geçerli sayılması dolayısıyla Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve kurum çalışanlarına teşekkür etti.

"Olmayı hayal ettiğim yerdeyim"

Baş, mektubunda güvenlik, sınav binası sorumlusu ve salondaki görevli gözetmenlerin onayını alarak tüp ilaçla sınava girdiğini, buna karşın sınavının geçersiz sayıldığını hatırlattı.

Sınavının geçersiz sayıldığını öğrendiğinde "Tamam bitti. Artık hiçbir şey düzelmeyecek." dediğini aktaran Baş, Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvurunun sonuç vermesinden ise büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Baş, mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

"Kamu Denetçiliği Kurumuna çok minnettarım. Benimle birlikte benzer durumda birçok arkadaşın da onların sayesinde sınavı geçerli sayıldı, o arkadaşlar için de ayrıca minnettarım. Ben şimdi istediğim, olmayı hayal ettiğim yerdeyim."