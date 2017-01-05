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Sınıra büyük askeri sevkiyat

Hakkari’de kar yağışı ve dondurucu soğuk havaya rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında başlattığı ve aylardır devam eden operasyonlar devam ediyor.

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Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesi kırsalında bulunan Uzundere beldesi, Işık, Bılecan, Kazan, Cevizli ve stratejik birçok bölgede karadan ve havadan başlatılan ve yaz aylarından beridir dem eden operasyonlar dondurucu soğuk havaya rağmen sürüyor. Bordo berelilerin de katıldığı Çukurca bölgesinde operasyonlarda binlerce PKK üyesi etkisiz hale getirilirken, örgüt üyelerini Kuzey Irak topraklarına kaçmalarının önünün kesilmesi üzerine dağlık alanlardaki mağaralarda kıstırıldığı belirtiliyor. Van ve çevre illerden binlerce araçlık askeri konvoy Çukurca istikametine doğru hareket ederken, sınırda yaz aylarından beridir görev yapan birliklerin ise görevlerinin tamamlanması üzerine Van ili doğru hareket ettikleri belirtildi. Hakkari’deki kar yağışı ve dondurucu soğuk hava nedeniyle vatandaşlar evlerinde dışarı çıkamaz hale gelirken, yüzlerce askeri konvoy ise sinyal bozucu Jammerler eşliğinde sınıra doğru hareket etti.
 
Şehirden 7 kilometre mesafede bulunan Depin Polis Kontrol noktasında bekleme yapan yüzlerce askeri konvoy yolda geçen yolcular tarafından görüntülendi. Araçlarında dışarı çıkan askerler burada mola verirken çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı.
 

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