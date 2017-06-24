Hatay Valiliği: Sınırda 5 canlı bomba yakalandı
Hatay’da yapılan operasyonda, eylem yapmak için Suriye’den Türkiye’ye geçen 5 canlı bomba yakalandı.
- İHA
Hatay Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açılamada, ”Suriye’den ülkemizde canlı bomba eylemi yapmak üzere gönderilen beş eylemci, Hatay Mit Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından 23 Haziran 2017 Cuma günü gerçekleştirilen müşterek operasyonla, Hatay il merkezine ulaşmadan yakalanmıştır. Etkisiz hale getirilen eylemcilerden ikisinin vücuduna sarılı ve patlamaya hazır halde yakalanan intihar kemerleri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan ele geçirilmiştir. Teröristler ile birlikte ele geçirilen canlı bomba yeleklerinde yapılan ilk incelemede patlayıcıların parça tesirli el bomba fünyeli olduğu anlaşılmıştır.Yakalanan üçü Suriye, ikisi Türk uyruklu beş kişi gözaltına alınmış olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir" denildi.
Canlı bombaların hedefinde Hatay ve yakın iller olduğu ortaya çıktı
Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bombanın Altınözü ilçesinden, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.
İkisi Türk, üçü Suriye uyruklu 5 canlı bombanın hedefinde Hatay'ın yanı sıra yakın iller olduğu ortaya çıktı. Düzenlenen ortak operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalanan ve emniyette sorguları süren canlı bombalardan ikisinin üzerinde patlamaya hazır fünyeli bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi.
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