Sınırın sıfır noktasına dev Türk Bayrağı dikildi

Ceylanpınar Belediyesi mesire alanı olarak yapımı devam eden Bayrak Tepe'ye daha önce yıpranan bayrak değiştirilerek daha büyük boyuttaki 150 metrelik Türk Bayrağı dikildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Bayrak Tepe'ye giderek bayrağın dikilme aşamasını takip etti. Başkan Menderes Atilla'ya İlçe Başkanı Halid Şimşek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti. İlçenin girişindeki dev Türk Bayrağı ilçeye girenlere eşlik edecek.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve beraberindekiler bayrak dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çekerek anı ölümsüzleştirdiler. Öte yandan belediye tarafından düşünülen projeye göre tepede ilerleyen günlerde çevre düzenlemesi de yapılacak.