Sinop'ta eğitime kar engeli
Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki okullarda, etkili olan kar nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.
- SİNOP (AA)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde yağışın devam etmesi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar da göz önüne alınarak, 2 ilçede okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.
Buna göre, karın etkisini devam ettirdiği Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
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