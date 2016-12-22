Sinop'ta eğitime kar engeli

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde yağışın devam etmesi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar da göz önüne alınarak, 2 ilçede okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, karın etkisini devam ettirdiği Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.